Eczacıbaşı, Aydın Büyükşehir Belediyespor karşısında zorlanmadı

AA & Ensonhaber

Voleybol Sultanlar Ligi'nin 19. hafta mücadelesinde Eczacıbaşı ile Aydın Büyükşehir Belediyespor karşı karşıya geldi.

İBB Cebeci Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakada kazanan 3-0'lık skorla ev sahibi takım Eczacıbaşı oldu.

Bu sonuçla ev sahibi takım, 17. galibiyetini aldı. Konuk ekip ise 12. kez sahadan yenik ayrıldı.

ECZACIBAŞI, SET VERMEDİ

Eczacıbaşı: Elif Şahin, Gray, Rettke, Nicoletti, Hande Baladın, Beyza Arıcı (Tuna Aybüke Özel)

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Cansu Aydınoğulları, Leyva, Zeynep Sude Demirel, Rasinska, Howe, Seher Aksoy (Gizem Çerağ Düzeltir, Merve Nur Öztürk, Berka Buse Özden, Stojiljkovic, Defne Başyolcu, Fatma Şekerci)

Setler: 25-14, 25-15, 25-14

Süre: 73 dakika (23, 25, 25)