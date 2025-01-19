Eczacıbaşı, Bahçelievler Belediyespor karşısında hata yapmadı

AA & Ensonhaber
Voleybol Sultanlar Ligi'nin 17. hafta mücadelesinde Eczacıbaşı ile Bahçelievler Belediyespor karşı karşıya geldi.
Cebeci Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-0'lık skorla ev sahibi takım Eczacıbaşı oldu.
Bu sonuçla Eczacıbaşı, ligde 15. galibiyetini aldı. Bahçelievler Belediyespor ise 9. yenilgisini yaşadı.
ECZACIBAŞI, 70 DAKİKADA KAZANDI
Eczacıbaşı: Jack-Kisal, Elif Şahin, Plummer, Rettke, Boskovic, Yaprak Erkek (Simge Aköz, Hande Baladın, Aybüke Özel, Nicoletti)
Bahçelievler Belediyespor: Buse Ünal, Czyrnianska, Ceren Nur Domaç, Inneh, Baird, Özge Nur Çetiner (Sema Nur Doluca, Merve İzbilir, Cansın Şurgun, Almodovar, Simay Gazi)
Setler: 25-17, 25-17, 25-15
Süre: 70 dakika
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