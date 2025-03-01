Eczacıbaşı, Beşiktaş karşısında zorlanmadı

AA & Ensonhaber
Sultanlar Ligi'nin 23. hafta mücadelesinde Eczacıbaşı ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.
İBB Cebeci Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-0'lık skorla ev sahibi takım Eczacıbaşı oldu.
ECZACIBAŞI, SET VERMEDİ
Eczacıbaşı: Hande Baladın, Jack-Kısal, Elif Şahin, Plummer, Rettke, Boskovic (Simge Aköz, Yaprak Erkek)
Beşiktaş: Dilay Özdemir, Rozanski, Bengisu Aygün, Szczurowska, Saliha Şahin, Maglio (Alara Altundağ, Hümay Fırıncıoğlu, Derya Güç, Beliz Başkır, Sude Gümüş)
Setler: 25-23, 25-13, 25-13
Süre: 76 dakika (31, 23, 22)
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