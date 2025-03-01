Eczacıbaşı, Beşiktaş karşısında zorlanmadı
AA & Ensonhaber

Sultanlar Ligi'nin 23. hafta mücadelesinde Eczacıbaşı ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.

İBB Cebeci Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-0'lık skorla ev sahibi takım Eczacıbaşı oldu.

ECZACIBAŞI, SET VERMEDİ

Eczacıbaşı: Hande Baladın, Jack-Kısal, Elif Şahin, Plummer, Rettke, Boskovic (Simge Aköz, Yaprak Erkek)

Beşiktaş: Dilay Özdemir, Rozanski, Bengisu Aygün, Szczurowska, Saliha Şahin, Maglio (Alara Altundağ, Hümay Fırıncıoğlu, Derya Güç, Beliz Başkır, Sude Gümüş)

Setler: 25-23, 25-13, 25-13

Süre: 76 dakika (31, 23, 22)

ensonhaber icon
Emre Çalışkan
Editor