Eczacıbaşı, Beşiktaş’a set vermedi

İHA
Sultanlar Ligi'nin 20. hafta mücadelesinde Beşiktaş ile Eczacıbaşı karşı karşıya geldi.
TVF Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanan müsabakayı konuk ekip Eczacıbaşı, 3-0'lık skorla kazandı.
Eczacıbaşı, rahat kazandı
Ev sahibi ekip üstünlüğüyle başlayan karşılaşmanın ilk setinde, turuncu-beyazlılar set sonunda kaptan Tijana Boskovic’in etkili servisleriyle skoru eşitledi ve seti 25-23 kazandı.
Çekişmeli rallilere sahne olan karşılaşmanın ikinci setinde etkili oyununu sürdüren turuncu-beyazlılar, 17-25 kazanarak durumu 2-0’a getirdi.
Turuncu-beyazlıların 6-0’lık üstünlüğüyle başlayan son sette, rakibi arasındaki farkı bir an olsun kapatmayan Eczacıbaşı, seti 25-8, maçı da 3-0 kazandı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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