Eczacıbaşı, Beşiktaş’a set vermedi
İHA

Sultanlar Ligi'nin 20. hafta mücadelesinde Beşiktaş ile Eczacıbaşı karşı karşıya geldi.

TVF Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanan müsabakayı konuk ekip Eczacıbaşı, 3-0'lık skorla kazandı.

Eczacıbaşı, rahat kazandı

Ev sahibi ekip üstünlüğüyle başlayan karşılaşmanın ilk setinde, turuncu-beyazlılar set sonunda kaptan Tijana Boskovic’in etkili servisleriyle skoru eşitledi ve seti 25-23 kazandı.

Çekişmeli rallilere sahne olan karşılaşmanın ikinci setinde etkili oyununu sürdüren turuncu-beyazlılar, 17-25 kazanarak durumu 2-0’a getirdi.

Turuncu-beyazlıların 6-0’lık üstünlüğüyle başlayan son sette, rakibi arasındaki farkı bir an olsun kapatmayan Eczacıbaşı, seti 25-8, maçı da 3-0 kazandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)