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Voleybol



Eczacıbaşı, Beşiktaş’a set vermedi

Eczacıbaşı, Beşiktaş’a set vermedi Sultanlar Ligi 20. hafta maçında, deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşan Eczacıbaşı, rakibini 25-23, 17-25 ve 25-8‘lik set skorlarıyla 3-0 mağlup etti.