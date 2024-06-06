Eczacıbaşı, Beyza Arıcı'nın sözleşmesini uzattı

İHA
Sultanlar Ligi ekiplerinden Eczacıbaşı, Beyza Arıcı’yla sözleşme yeniledi.
Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, şöyle denildi:
Yedi sezondur birlikte çalıştığımız ve kulübümüzün başarılarında pay sahibi olan tecrübeli orta oyuncumuz Beyza Arıcı ile tekrardan sözleşme yeniledik. Birlikte nice başarılara imza atacağımıza inanıyoruz.
Beyza'nın kariyeri
İzmir’de 1995 yılında doğan deneyimli orta oyuncu Beyza Arıcı, 2017-2018 sezonundan bu yana Eczacıbaşı'nda oynuyor.
Beyza, kulüp takımlarından; Işıkkent, Seramiksan, Sarıyer Belediyespor, VakıfBank ve Çanakkale Belediyespor’da oynadı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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