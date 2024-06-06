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Eczacıbaşı, Beyza Arıcı'nın sözleşmesini uzattı

Eczacıbaşı, Beyza Arıcı'nın sözleşmesini uzattı Eczacıbaşı, tecrübeli orta oyuncusu Beyza Arıcı’yla sözleşme yeniledi. Son yedi sezondur turuncu beyazlı formayı giyen milli oyuncu, turuncu beyazlı formayı iki sezon daha giymeye devam edecek.