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Eczacıbaşı, CEV Şampiyonlar Ligi’ne veda etti

Eczacıbaşı, CEV Şampiyonlar Ligi’ne veda etti 2024 CEV Şampiyonlar Ligi yarı final ikinci maçında, İtalyan temsilcisi A. Carraro Imoco Conegliano’ya konuk eden Eczacıbaşı, rakibine 17-25, 15-25, 26-24 ve 16-25’lik set skorlarıyla 3-1 mağlup oldu ve 2024 CEV Şampiyonlar Ligi’ne yarı final etabında veda etti.