Eczacıbaşı, CEV Şampiyonlar Ligi'ne veda etti

AA & Ensonhaber

Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek rövanş maçında temsilcimiz Eczacıbaşı ile İtalyan ekibi Numia Vero Volley karşı karşıya geldi.

Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-0'lık skorla konuk takım Numia Vero Volley oldu.

İTALYAN EKİBİ ÖNE GEÇTİ

İlk sete Eczacıbaşı'nın 4-0'lık seriyle başlamasının ardından İtalyan ekibi mola aldı. Karşılıklı sayılarla geçen bölümün ardından turuncu-beyazlılar, 17-16 geriye düşünce molaya gitti. Mola dönüşünde Eczacıbaşı, Boskovic ve Jack-Kısal ile etkili olsa da bu, seti kazanmak için yeterli olmadı. İlk seti 26-24 kazanan konuk ekip, 1-0 öne geçti.

SETLER 2-0'A GELDİ

İkinci set, karşılıklı sayılarla çekişmeli başladı. Eczacıbaşı arayı açsa da Numia Vero Volley, bulduğu blok sayılarıyla arayı kapattı ve turuncu-beyazlı ekip mola aldı: 15-14. Eczacıbaşı, mola dönüşü kıran kırana geçen sette etkili hücum etse de İtalyan temsilcisi Orro'nun servis turu ve Danesi'nin bloklarıyla seti 26-24 kazandı ve skoru 2-0'a getirdi. Bu skorla birlikte Eczacıbaşı'nın CEV Şampiyonlar Ligi'ne veda etmesi kesinleşti.

ECZACIBAŞI ELENDİ

Numia Vero Volley, üçüncü seti 25-21, mücadeleyi de 3-0 kazanarak CEV Şampiyonlar Ligi'nde Dörtlü Final'e yükseldi.

MAÇ 83 DAKİKA SÜRDÜ

Eczacıbaşı: Boskovic, Jack-Kısal, Yaprak Erkek, Elif Şahin, Rettke, Plummer (Simge Aköz, Hande Baladın, Gray, Naz Aydemir Akyol)

Numia Vero Volley: Orro, Danesi, Kurtagic, Sylla, Egonu, Daalderop (Gelin, Konstantinidou, Cazaute, Smrek)

Setler: 24-26, 24-26, 21-25

Süre: 83 dakika (30, 28, 25)