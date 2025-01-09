Eczacıbaşı, çeyrek finale yükselmeyi garantiledi
AA & Ensonhaber

CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu beşinci hafta mücadelesinde temsilcimiz Eczacıbaşı ile Sırp takımı Tent Obrenovac karşı karşıya geldi.

Obrenovac kentindeki Spor ve Kültür Merkezi'nde oynanan müsabakanın ilk setini ev sahibi ekip, 25-21 önde tamamladı.

İkinci seti 25-10, üçüncü seti 25-16 önde bitiren Eczacıbaşı, dördüncü sette de hata yapmayarak 25-22, maçı da 3-1 kazanmayı başardı.

ECZACIBAŞI, ÇEYREK FİNALİ GARANTİLEDİ

Grupta oynadığı 5 müsabakayı da kazanan Eczacıbaşı, ilk sıradaki yerini korudu ve çeyrek finale yükselmeyi garantiledi.

Sırbistan ekibi ise 5. maçında 2. yenilgisini aldı.

ensonhaber icon
Emre Çalışkan
Editor