Eczacıbaşı, çeyrek finale yükselmeyi garantiledi

AA & Ensonhaber
CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu beşinci hafta mücadelesinde temsilcimiz Eczacıbaşı ile Sırp takımı Tent Obrenovac karşı karşıya geldi.
Obrenovac kentindeki Spor ve Kültür Merkezi'nde oynanan müsabakanın ilk setini ev sahibi ekip, 25-21 önde tamamladı.
İkinci seti 25-10, üçüncü seti 25-16 önde bitiren Eczacıbaşı, dördüncü sette de hata yapmayarak 25-22, maçı da 3-1 kazanmayı başardı.
ECZACIBAŞI, ÇEYREK FİNALİ GARANTİLEDİ
Grupta oynadığı 5 müsabakayı da kazanan Eczacıbaşı, ilk sıradaki yerini korudu ve çeyrek finale yükselmeyi garantiledi.
Sırbistan ekibi ise 5. maçında 2. yenilgisini aldı.
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