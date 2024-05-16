Eczacıbaşı, Dana Rettke'yi kadrosuna kattı Sultanlar Ligi ekiplerinden Eczacıbaşı, 25 yaşındaki Dana Rettke'yi renklerine bağladığını duyurdu.

AA

Eczacıbaşı Kadın Voleybol Takımı, 2024-2025 sezonu kadro planlaması doğrultusunda son olarak İtalya ekiplerinden Vero Volley forması giyen ABD'li orta oyuncu Dana Rettke'yi transfer ettiğini duyurdu.

Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada 25 yaşındaki voleybolcu için şu ifadeler kullanıldı:

Dana Rettke, file üzerinde ciddi hakimiyeti olan bir sporcu. Yaptığımız transferle takımımızı güçlendirerek, eksik yönlerimizi kapatacağımıza inanıyoruz. Pozitif özelliği ve fiziksel kapasitesiyle önemli bir transfer gerçekleştirdik. Sporcumuzla nice başarılar elde edeceğimize inanıyoruz.

"Bu yıl büyük hedefler olduğunu biliyorum"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dana Rettke ise şu sözleri sarf etti:

Türkiye Ligi'ndeki ilk deneyimim için Eczacıbaşı Dynavit'e katılacağım. Bu yıl büyük hedefler olduğunu biliyorum ve onlara ulaşmak için çalışmaya can atıyorum. Harika oyunculara sahip harika bir kulüpte deneyim fırsatı yakalayacağım için heyecanlıyım.

3 sezondur İtalya Ligi'nde oynuyor

Kariyerine Wisconsin Üniversitesi'nde kolej voleybolu oynayarak başlayan ve 3 sezondur İtalya ekiplerinden Vero Volley'de forma giyen 25 yaşındaki orta oyuncu, 2019 yılından beri de görev yaptığı ABD Milli Takımı'nda Milletler Ligi şampiyonluğu yaşadı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)