Eczacıbaşı, Elif Şahin ile yola devam dedi

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Eczacıbaşı, 23 yaşındaki milli voleybolcu Elif Şahin'in sözleşmesinin 2 yıllığına uzatıldığını duyurdu.

Konuya ilişkin kulüpten yapılan açıklamada, şöyle denildi:

Henüz genç bir sporcuyken kulübümüze gelen kıymetli pasörümüz Elif, yıllar içerisinde büyük bir gelişim göstererek bir yıldıza dönüştü. Sporcumuzla önümüzdeki 2 sezon daha çalışacak olmaktan dolayı çok mutluyuz. İnanıyoruz ki birlikte daha nice başarılara imza atacağız.