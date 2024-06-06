Eczacıbaşı, Elif Şahin ile yola devam dedi

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Eczacıbaşı, 23 yaşındaki milli voleybolcu Elif Şahin'in sözleşmesinin 2 yıllığına uzatıldığını duyurdu.
Konuya ilişkin kulüpten yapılan açıklamada, şöyle denildi:
Henüz genç bir sporcuyken kulübümüze gelen kıymetli pasörümüz Elif, yıllar içerisinde büyük bir gelişim göstererek bir yıldıza dönüştü. Sporcumuzla önümüzdeki 2 sezon daha çalışacak olmaktan dolayı çok mutluyuz. İnanıyoruz ki birlikte daha nice başarılara imza atacağız.
Karayolları Spor Kulübü'nde yetişti
2001 yılında Ankara’da doğan Elif Şahin, 1.90 boyunda ve pasör mevkiinde görev yapıyor.
Karayolları Spor Kulübü'nde yetişen Şahin, 2020-2021 sezonunda Eczacıbaşı'na transfer oldu.
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