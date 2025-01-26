Eczacıbaşı, Fenerbahçe'ye şans tanımadı

AA & Ensonhaber

Sultanlar Ligi'nin 18. haftası dev bir maça sahne oldu. Fenerbahçe ile Eczacıbaşı karşı karşıya geldi.

Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-2'lik skorla konuk takım Eczacıbaşı oldu.

5 SET SONUNDA KAZANAN ECZACIBAŞI

Fenerbahçe: Aslı Kalaç, Melissa Vargas, Ana Cristina, Eda Erdem Dündar, Drca, Fedorovtseva (Gizem Örge, Meliha Diken, Safronova, Arelya Karasoy)

Eczacıbaşı: Elif Şahin, Boden, Rettke, Boskovic, Yaprak Erkek, Jack-Kısal (Simge Aköz, Hande Baladın, Gray, Nicoletti)

Setler: 25-16, 21-25, 25-23, 19-25, 11-15

Süre: 128 dakika (23, 27, 31, 26, 21)