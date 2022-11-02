Eczacıbaşı, Fenerbahçe'ye set vermedi

Sultanlar Ligi ilk hafta karşılaşmasında Eczacıbaşı, deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti

Sultanlar Ligi ilk hafta mücadelesinde Fenerbahçe ve Eczacıbaşı karşı karşıya geldi.

Eczacıbaşı, sezonun ilk mücadelesinde deplasmanda rakibini 3-0 mağlup etti.

Eczacıbaşı 3-0 ile kazandı

Karşılaşmaya daha etkili başlayan konuk ekip, ilk seti 25 - 20 ile hanesine yazdırdı. İkinci sette rakibine daha fazla hata yaptıran Eczacıbaşı, 25 - 18'le durumu 2-0'a getirdi.

Etkili oyununu maçın son bölümünde de devam ettiren misafir takım, seti 25-22, mücadeleyi de 3-0'lık skorla kazanan taraf oldu.

Metin Görgün anıldı

Karşılaşma öncesinde iki takım oyuncuları da geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden eski milli voleybolcu Metin Görgüne özel hazırlanan pankartlarla sahaya çıktı.

En skorer isim Boskovic oldu

Bunun yanı sıra Metin Görgün anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Derbinin en skorer ismi 25 sayı ile kaptan Tijana Boskovic oldu.