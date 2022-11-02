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    Eczacıbaşı, Fenerbahçe'ye set vermedi

    Sultanlar Ligi ilk hafta karşılaşmasında Eczacıbaşı, deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti
    • 02.11.2022 - 20:06
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    Eczacıbaşı, Fenerbahçe'ye set vermedi

    Sultanlar Ligi ilk hafta mücadelesinde Fenerbahçe ve Eczacıbaşı karşı karşıya geldi.

    Eczacıbaşı, sezonun ilk mücadelesinde deplasmanda rakibini 3-0 mağlup etti.

    Eczacıbaşı 3-0 ile kazandı

    Karşılaşmaya daha etkili başlayan konuk ekip, ilk seti 25 - 20 ile hanesine yazdırdı. İkinci sette rakibine daha fazla hata yaptıran Eczacıbaşı, 25 - 18'le durumu 2-0'a getirdi.

    Etkili oyununu maçın son bölümünde de devam ettiren misafir takım, seti 25-22, mücadeleyi de 3-0'lık skorla kazanan taraf oldu.

    Eczacıbaşı, Fenerbahçe ye set vermedi #1

    Metin Görgün anıldı

    Karşılaşma öncesinde iki takım oyuncuları da geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden eski milli voleybolcu Metin Görgüne özel hazırlanan pankartlarla sahaya çıktı.

    Eczacıbaşı, Fenerbahçe ye set vermedi #2

    En skorer isim Boskovic oldu

    Bunun yanı sıra Metin Görgün anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Derbinin en skorer ismi 25 sayı ile kaptan Tijana Boskovic oldu.


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