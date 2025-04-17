Eczacıbaşı, Galatasaray karşısında zorlanmadı

AA & Ensonhaber
Voleybol Sultanlar Ligi play-off 3-4'üncülük serisi ilk maçında Galatasaray ile Eczacıbaşı karşı karşıya geldi.
Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-0'lık skorla konuk takım Eczacıbaşı oldu.
İki galibiyet alacak takımın sezonu 3. bitireceği serinin ikinci maçı, 20 Nisan Pazar günü yine Burhan Felek Vestel Voleybol Spor Salonu'nda saat 15.30'da yapılacak.
70 DAKİKA SÜRDÜ
Galatasaray: Bongaerts, İlkin Aydın, Yasemin Güveli, Carutasu, Lazovic, Ayçin Akyol (Eylül Akarçeşme Yatgın, Aslıhan Kılıç, Yasemin Özel, Kalandadze, Ceylan Arısan)
Eczacıbaşı: Yaprak Erkek, Rettke, Boskovic, Hande Baladın, Jack Kısal, Naz Aydemir Akyol (Simge Aköz)
Setler: 14-25, 12-25, 14-25
Süre: 70 dakika (23, 24, 23)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış