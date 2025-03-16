Eczacıbaşı, Galatasaray'a set vermedi
AA & Ensonhaber

Sultanlar Ligi 25. hafta mücadelesinde Galatasaray ile Eczacıbaşı karşı karşıya geldi.

Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-0'lık skorla konuk takım Eczacıbaşı oldu.

MAÇ 90 DAKİKA SÜRDÜ

Galatasaray: Bongaerts, İlkin Aydın, Timmermann, Carutasu, Lazovic, Ayçin Akyol (Eylül Yatgın, Yasemin Güveli, Aslıhan Kılıç, Yasemin Özel, Kalandadze)

Eczacıbaşı: Elif Şahin, Yaprak Erkek, Rettke, Boskovic, Hande Baladın, Jack-Kısal (Simge Aköz, Boden, Gray)

Setler: 19-25, 20-25, 24-26

Süre: 90 dakika

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Emre Çalışkan
Editor