Eczacıbaşı, Galatasaray'a set vermedi

AA & Ensonhaber
Sultanlar Ligi 25. hafta mücadelesinde Galatasaray ile Eczacıbaşı karşı karşıya geldi.
Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-0'lık skorla konuk takım Eczacıbaşı oldu.
MAÇ 90 DAKİKA SÜRDÜ
Galatasaray: Bongaerts, İlkin Aydın, Timmermann, Carutasu, Lazovic, Ayçin Akyol (Eylül Yatgın, Yasemin Güveli, Aslıhan Kılıç, Yasemin Özel, Kalandadze)
Eczacıbaşı: Elif Şahin, Yaprak Erkek, Rettke, Boskovic, Hande Baladın, Jack-Kısal (Simge Aköz, Boden, Gray)
Setler: 19-25, 20-25, 24-26
Süre: 90 dakika
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