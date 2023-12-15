Eczacıbaşı, grubunu lider tamamladı Eczacıbaşı, 2023 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda ev sahibi Çin temsilcisi Tianjin Bohai Bank’ı 25-18, 25-23 ve 25-19’luk skorlarla 3-0 mağlup ederek A Grubu’nda oynadığı maçlarını set vermeden lider tamamladı ve yarı finale yükseldi.

İHA

2023 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda Eczacıbaşı, Tianjin Bohai Bank’ı 3-0'la geçerek namağlup şekilde yarı finale çıktı.

Karşılaşmanın ilk setinde, turuncu-beyazlılar, etkili servisleriyle oyunu domine ederek seti 25-18 kazandı. Aldığı 4 atak, 1 blok ve 1 servis sayısıyla Irina Voronkova sette önemli rol oynadı.

İkinci sette turuncu-beyazlıların etkili performansına karşı direnç gösteren Çin ekibi, setin sonlarına doğru hücumda rakibine engel olamadı ve Eczacıbaşı seti 25-23 kazandı.

Eczacıbaşı lider olarak yarı finalde

Son sette de oyundaki arayı bir an olsun kapatmayan ve rakibi karşısında üstünlüğü elinde tutan Eczacıbaşı, seti 25-19, maçı da 3-0 kazanarak A Grubu’nu set vermeden lider tamamlayarak yarı finale yükseldi.

Aldığı 22 sayıyla kaptan Tijana Boskovic maçın en skorer ismi oldu. Eczacıbaşı'lı oyuncular, toplamda 8 blok ve 7 servis sayısı elde etti.

Eczacıbaşı, yarı final karşılaşmasında Brezilya temsilcisi Dentil Praia Clube ile yarın TSİ 09.00’da karşılaşacak.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)