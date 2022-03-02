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    Eczacıbaşı Kadınlar CEV Kupası'nda finalde

    Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası yarı final rövanşında CSM Volei Alba ekibini 3-0 yendi.
    • AA
    • 02.03.2022 - 03:49
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    Eczacıbaşı Kadınlar CEV Kupası'nda finalde

    Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası yarı final rövanş maçında Romanya'nın CSM Volei Alba ekibini 3-0 mağlup etti.

    ECZACIBAŞI FİNALDE

    Deplasmandaki ilk maçı da aynı skorla kazanan turuncu-beyazlı takım, adını finale yazdırdı.

    Eczacıbaşı Dynavit finalde Allianz MTV-Mladost eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

    Eczacıbaşı Kadınlar CEV Kupası nda finalde #1

    Eczacıbaşı Dynavit: 3 - CSM Volei Alba: 0

    Salon: Eczacıbaşı

    Hakemler: Piotr Krol (Polonya), Ramazan Çevik (Türkiye)

    Eczacıbaşı Dynavit: Ognjenavic, Saliha Şahin, Beyza Arıcı, Boskovic, Adams, Heyrman (Simge Aköz, Fatma Şekerci, Hazal Selin Arifoğlu, Gözde Yılmaz, Elif Şahin, Zeynep Palabıyık, Merve Altıer)

    Eczacıbaşı Kadınlar CEV Kupası nda finalde #2

    CSM Volei Alba: Russu, Strantzali, Ninkovic, Mirkovic, Dimitrova, Kocic (Ivkovic, Axinte, Artin, Roman, Ispas, Cirkovic, Miclaus)

    Setler: 25-15, 25-18, 25-19

    Süre: 66 dakika (19, 22, 25)

    Eczacıbaşı Kadınlar CEV Kupası nda finalde #3

    Eczacıbaşı Kadınlar CEV Kupası nda finalde #4


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