Eczacıbaşı, Keçiören Belediyesi karşısında hata yapmadı
AA & Ensonhaber

Voleybol Sultanlar Ligi'nin 22. hafta mücadelesinde Keçiören Belediyesi ile Eczacıbaşı karşı karşıya geldi.

TVF Ziraat Bankkart Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan, 3-1'lik skorla konuk takım Eczacıbaşı oldu.

ECZACIBAŞI, DEPLASMANDA KAZANDI

Keçiören Belediyesi: Yordanova, Ergül Avcı, Yaasmeen, Micaya, Ceren Karagöl, Burcu Yönder (Dilara Yeşil, Selin Navruz, Ndiaye, Deniz Zengin, Zeynep Sena Güleryüz, Eslem Yılmaz)

Eczacıbaşı: Yaprak Erkek, Jack, Elif Şahin, Plummer, Rettke, Boskovic (Simge Aköz, Naz Aydemir Akyol)

Setler: 25-22, 10-25, 14-25, 16-25

Süre: 93 dakika (29, 20, 21, 23)

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Emre Çalışkan
Editor