Eczacıbaşı, Keçiören Belediyesi'ne set vermedi

AA & Ensonhaber

Sultanlar Ligi'nin 9. hafta mücadelesinde Eczacıbaşı ile Keçiören Belediyesi karşı karşıya geldi.

Sultangazi İBB Cebeci Spor Kompleksi'nda oynanan müsabakada kazanan 3-0'lık skorla ev sahibi Eczacıbaşı oldu.

Turuncu-beyazlı takım bu sonuçla ligdeki 8. galibiyetine imza atarken, Ankara temsilcisi ise 7. kez mağlup oldu.

MAÇ 81 DAKİKA SÜRDÜ

Eczacıbaşı: Stevanovic, Naz Aydemir Akyol, Gray, Beyza Arıcı, Nicoletti, Yaprak Erkek (Aybüke Özel, Hande Baladın)

Keçiören Belediyesi: Lila Şengün, Micaya, Ergül Avcı, Ndiaye, Fulden Ural, Ceren Karagöl (Dilara Yeşil, Burcu Yönder, Eslem Yılmaz, Yaasmeen)

Setler: 25-19, 25-19, 25-18

Süre: 81 dakika (26, 27, 28)