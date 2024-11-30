Eczacıbaşı, Kuzeyboru karşısında kazandı

Haber Merkezi
Sultanlar Ligi'nin 11. hafta mücadelesinde Kuzeyboru ile Eczacıbaşı karşı karşıya geldi.
Aksaray Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-1'lik setler sonucunda konuk takım Eczacıbaşı oldu.
MAÇ 113 DAKİKA SÜRDÜ
Kuzeyboru: Dimitrova, Buket Gülübay, Janset Cemre Erkul, Ayşe Çürük, Lazareva, Kurilo (Dilek Kınık Ekşi, Güldeniz Önal, Gamze Kılıç)
Eczacıbaşı: Elif Şahin, Gray, Rettke, Boskovic, Hande Baladin, Jack (Simge Aköz, Yaprak Erkek, Beyza Arıcı, Naz Aydemir Akyol)
Setler: 25-27, 25-18, 20-25, 19-25
Süre: 113 dakika (33, 27, 27, 26 )
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