Eczacıbaşı, Kuzeyboru karşısında kazandı
Haber Merkezi

Sultanlar Ligi'nin 11. hafta mücadelesinde Kuzeyboru ile Eczacıbaşı karşı karşıya geldi.

Aksaray Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-1'lik setler sonucunda konuk takım Eczacıbaşı oldu.

MAÇ 113 DAKİKA SÜRDÜ

Kuzeyboru: Dimitrova, Buket Gülübay, Janset Cemre Erkul, Ayşe Çürük, Lazareva, Kurilo (Dilek Kınık Ekşi, Güldeniz Önal, Gamze Kılıç)

Eczacıbaşı: Elif Şahin, Gray, Rettke, Boskovic, Hande Baladin, Jack (Simge Aköz, Yaprak Erkek, Beyza Arıcı, Naz Aydemir Akyol)

Setler: 25-27, 25-18, 20-25, 19-25

Süre: 113 dakika (33, 27, 27, 26 )

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Emre Çalışkan
Editor