Eczacıbaşı, Kuzeyboru'yu yendi

AA & Ensonhaber
Sultanlar Ligi'nin 24. hafta mücadelesinde Eczacıbaşı ile Kuzeyboru karşı karşıya geldi.
İBB Cebeci Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-1'lik skorla ev sahibi takım Eczacıbaşı oldu.
ECZACIBAŞI, EVİNDE GALİP GELDİ
Eczacıbaşı: Yaprak Erkek, Jack-Kısal, Elif Şahin, Plummer, Rettke, Boskovic (Simge Aköz, Aybüke Özel, Naz Aydemir Akyol, Hande Baladın, Gray, Beyza Arıcı, Nicoletti)
Kuzeyboru: Ayşe Çürük, Yaren Işık, Liray Akpınar, Michelle, Dimitrova, Gamze Kılıç (Dilek Ekşi, Buket Gülübay, Janset Erkul, Güldeniz Önal, Aleyna Sevim)
Setler: 25-13, 25-27, 25-15, 25-19
Süre: 109 dakika (23, 35, 24, 27)
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