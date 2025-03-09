Eczacıbaşı, Kuzeyboru'yu yendi
AA & Ensonhaber

Sultanlar Ligi'nin 24. hafta mücadelesinde Eczacıbaşı ile Kuzeyboru karşı karşıya geldi.

İBB Cebeci Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-1'lik skorla ev sahibi takım Eczacıbaşı oldu.

ECZACIBAŞI, EVİNDE GALİP GELDİ

Eczacıbaşı: Yaprak Erkek, Jack-Kısal, Elif Şahin, Plummer, Rettke, Boskovic (Simge Aköz, Aybüke Özel, Naz Aydemir Akyol, Hande Baladın, Gray, Beyza Arıcı, Nicoletti)

Kuzeyboru: Ayşe Çürük, Yaren Işık, Liray Akpınar, Michelle, Dimitrova, Gamze Kılıç (Dilek Ekşi, Buket Gülübay, Janset Erkul, Güldeniz Önal, Aleyna Sevim)

Setler: 25-13, 25-27, 25-15, 25-19

Süre: 109 dakika (23, 35, 24, 27)

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Emre Çalışkan
Editor