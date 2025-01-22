Eczacıbaşı, Levallois Paris Saint Cloud'a set vermedi

AA & Ensonhaber
Voleybol CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu altıncı ve son hafta maçında temsilcimiz Eczacıbaşı ile Fransız ekibi Levallois Paris Saint Cloud karşı karşıya geldi.
Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-0'lık skorla ev sahibi takım Eczacıbaşı oldu.
Bu sonucun ardından grup aşamasındaki tüm maçlarını galibiyetle tamamlayan Eczacıbaşı, CEV Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.
ECZACIBAŞI, SET VERMEDEN KAZANDI
Eczacıbaşı: Jack-Kisal, Elif Şahin, Plummer, Rettke, Boskovic, Yaprak Erkek (Aybüke Özel, Nicoletti )
Levallois Paris Saint Cloud: Tkachenko, Garcia, Cugno, Murek, White, Morello (Biemel, Zyanı, Verger, Depie, Becker)
Setler: 25-11, 25-15, 25-18
Süre: 61 Dakika (21, 20, 20)
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