Eczacıbaşı, Sarıyer Belediyespor karşısında zorlanmadı

AA & Ensonhaber
Sultanlar Ligi'nin 16. hafta mücadelesinde Sarıyer Belediyespor ile Eczacıbaşı karşı karşıya geldi.
Bahçeköy Orman Fakültesi Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-0'lık skorla konuk takım Eczacıbaşı oldu.
Konuk ekip ligde 14. galibiyetini elde ederken, Sarıyer Belediyespor 15. kez mağlup oldu.
ECZACIBAŞI, SET VERMEDİ
Sarıyer Belediyespor: Arzum Tezcan, Guerra, Begüm Hepkaptan, Taubner, Michelle, Fatmanur Yılmaz (Berre İnce, Ezgi Akyaldız, Strunjak, Deniz Emrelli)
Eczacıbaşı: Jack-Kisal, Elif Şahin, Gray, Rettke, Nicoletti, Yaprak Erkek (Aybüke Özel)
Setler: 13-25, 12-25, 18-25
Süre: 67 dakika (22, 21, 24)
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