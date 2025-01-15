Eczacıbaşı, Sarıyer Belediyespor karşısında zorlanmadı
AA & Ensonhaber

Sultanlar Ligi'nin 16. hafta mücadelesinde Sarıyer Belediyespor ile Eczacıbaşı karşı karşıya geldi.

Bahçeköy Orman Fakültesi Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-0'lık skorla konuk takım Eczacıbaşı oldu.

Konuk ekip ligde 14. galibiyetini elde ederken, Sarıyer Belediyespor 15. kez mağlup oldu.

ECZACIBAŞI, SET VERMEDİ

Sarıyer Belediyespor: Arzum Tezcan, Guerra, Begüm Hepkaptan, Taubner, Michelle, Fatmanur Yılmaz (Berre İnce, Ezgi Akyaldız, Strunjak, Deniz Emrelli)

Eczacıbaşı: Jack-Kisal, Elif Şahin, Gray, Rettke, Nicoletti, Yaprak Erkek (Aybüke Özel)

Setler: 13-25, 12-25, 18-25

Süre: 67 dakika (22, 21, 24)

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Emre Çalışkan
Editor