Eczacıbaşı, Tijana Boskovic'in sözleşmesini uzattı Eczacıbaşı Kadın Voleybol Takımı, dokuz yıldır turuncu-lacivertli formayı giyen takım kaptanlarından Tijana Boskovic ile sözleşme yeniledi.

İHA

Eczacıbaşı, 9 sezondur turuncu-beyazlı formayı giyen Sırp voleybolcu Tijana Boskovic'in gelecek sezon takımda olacağını açıkladı.

Turuncu-beyazlıların sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, şöyle denildi:

İlk günkü hırsla, yeni hedefler için. Dünya şampiyonu, MVP, lider; 9 yıl boyunca turuncu-beyaz renklere gönül veren efsane kaptanımız, gelecek sezon da evinde yoluna devam ediyor.

Eczacıbaşı formasını giymeye devam edecek

2023 yılında Eczacıbaşı formasıyla FIVB Dünya Kulüpler şampiyonluğu yaşayan ve kulübün bir sembolü haline gelen Tijana Boskovic, turuncu-beyazlı formanın başarıları için gelecek sezon da ter dökmeye devam edecek.

26 yaşındaki voleybolcu, 2010-2011 sezonunda, ZOK Hercegovac Takımı'nın altyapısında oynamaya başladı.

2015-2016 sezonundan itibaren Eczacıbaşı Spor Kulübü’nün kadrosunda yer alan Tijana, 2020-2021 sezonunda libero Simge Aköz’le birlikte takımın kaptanlık görevini de üstleniyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)