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    Eczacıbaşı, Vakıfbank'ı mağlup etti

    Sultanlar Ligi 5. hafta karşılaşmasında Eczacıbaşı, sahasında Vakıfbank'ı 3-0 mağlup etti.
    • 16.11.2022 - 23:14
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    Eczacıbaşı, Vakıfbank'ı mağlup etti

    Voleybol Sultanlar Ligi'nin 5. haftasında Eczacıbaşı, VakıfBank'ı 3-0 yendi.

    Ligde beşinci maçını da kazanan Eczacıbaşı liderliğini sürdürürken, VakıfBank ilk kez mağlup oldu.

    Eczacıbaşı set vermeden kazandı

    Maça hızlı başlayan ev sahibi ekip, etkili servisler atarak rakibin düzenini bozdu ve oyun kurmasını önledi. Boskovic ve Hande Baladın ile etkili ataklar yapan Eczacıbaşı Dynavit ilk seti 25-17 kazandı.

    Karşılıklı sayılarla başlayan ikinci sette Boskovic ve Hande'nin yanı sıra Voronkova, Jack-Kısal ile de etkili olan ev sahibi ekip, bu seti de 25-21 alarak 2-0 öne geçti.

    Karşılaşmanın üçüncü setinde etkili servis kullanan Eczacıbaşı Dynavit, seti 25-20 ve karşılaşmayı da 3-0 kazandı.

    Eczacıbaşı, Vakıfbank ı mağlup etti #1


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