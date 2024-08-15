Eczacıbaşı, yeni sezonda maçlarını İBB Cebeci Spor Kompleksi’nde oynayacak Sultanlar Ligi'nin güçlü ekiplerinden Eczacıbaşı 2024-2025 sezonundaki lig müsabakalarını İBB Cebeci Spor Kompleksi’nde yapacak.

İHA

Eczacıbaşı, 2024-2025 sezonu Sultanlar Ligi karşılaşmalarını İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cebeci Spor Kompleksi’nde oynayacak.

Turuncu beyazlılar, Ayazağa bölgesindeki kentsel dönüşüm nedeniyle ev sahibi olduğu Türkiye Ligi maçlarına Kartal’da hızla yapımı devam eden yeni spor kompleksi tamamlanana kadar Cebeci Spor Kompleksi’nde çıkacak.

Eczacıbaşı, bir sonraki sezonda tüm lig ve Avrupa maçlarını Kartal’daki spor kompleksinde oynamayı hedefliyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI BURHAN FELEK'TE

Eczacıbaşı, Avrupa voleybolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonu olan CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarını Burhan Felek Voleybol Salonu’nda oynanacak.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)