Eczacıbaşı'nda ayak bileğinden sakatlanan Elif Şahin'in tedavisi sürüyor Eczacıbaşı Kadın Voleybol Takımı'nın CEV Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı çeyrek final ilk maçında sakatlanan Elif Şahin'in tedavisine devam ediliyor.

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Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında temsilcimiz Eczacıbaşı ile İtalya'nın Savino Del Bene ekibi karşı karşıya geldi.

Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakayı Eczacıbaşı 3-2'lik skorla kazanmayı başardı.

Bu mücadelede sakatlanan milli oyuncu Elif Şahin hakkında ise yeni bir gelişme yaşandı.

Sağlık durumu açıklandı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Savino Del Bene Scandicci müsabakasında ayak bileğinden sakatlanan Elif Şahin'in bağ ile eklemlerinde yapılan kontroller sonrası kısmi zorlanma tespit edildi.

Ayrıca bu karşılaşmanın rövanşı, 28 Şubat Çarşamba günü İtalya'da oynanacak.