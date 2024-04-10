Eczacıbaşı'nı yenen Fenerbahçe final serisinde öne geçti
ensonhaber.com

Voleybol Sultanlar Ligi final serisinin ilk maçında Eczacıbaşı, Fenerbahçe'yi ağırladı.

Mücadeleyi 3-1 kazanan Fenerbahçe, seride 1-0 öne geçti.

Serinin 2. maçı 13 Nisan Cumartesi saat 19.00'da Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde oynanacak.

Üç galibiyete ulaşan takım, Voleybol Sultanlar Ligi'ni şampiyon tamamlayacak.

Eczacıbaşı: 1 - Fenerbahçe: 3

Hakemler: Erol Akbulut, Ramazan Çevik

Eczacıbaşı: Boskovic, Beyza Arıcı, Hande Baladın, Voronkova, Elif Şahin, Simge Aköz (Jack-Kisal, Naz Aydemir Akyol, Stevanovic)

Fenerbahçe: Aslı Kalaç, Fedorovtseva, Drca, Eda Erdem, Vargas, De Souza (Gizem Örge, Stysiak, Meliha Diken, Fetisova)

Setler: 22-25, 27-25, 23-25, 25-27