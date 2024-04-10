Eczacıbaşı'nı yenen Fenerbahçe final serisinde öne geçti

ensonhaber.com
Voleybol Sultanlar Ligi final serisinin ilk maçında Eczacıbaşı, Fenerbahçe'yi ağırladı.
Mücadeleyi 3-1 kazanan Fenerbahçe, seride 1-0 öne geçti.
Serinin 2. maçı 13 Nisan Cumartesi saat 19.00'da Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde oynanacak.
Üç galibiyete ulaşan takım, Voleybol Sultanlar Ligi'ni şampiyon tamamlayacak.
Eczacıbaşı: 1 - Fenerbahçe: 3
Hakemler: Erol Akbulut, Ramazan Çevik
Eczacıbaşı: Boskovic, Beyza Arıcı, Hande Baladın, Voronkova, Elif Şahin, Simge Aköz (Jack-Kisal, Naz Aydemir Akyol, Stevanovic)
Fenerbahçe: Aslı Kalaç, Fedorovtseva, Drca, Eda Erdem, Vargas, De Souza (Gizem Örge, Stysiak, Meliha Diken, Fetisova)
Setler: 22-25, 27-25, 23-25, 25-27
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış