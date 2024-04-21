Eczacıbaşı'nı yenen Fenerbahçe, Sultanlar Ligi şampiyonu oldu

Voleybol Sultanlar Ligi'nde şampiyon belli oldu...
Final serisinin 5. ve son maçında Fenerbahçe ile Eczacıbaşı karşı karşıya geldi.
Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan mücadeleden 3-0 galip ayrılan Fenerbahçe şampiyonluğa ulaştı.
Fenerbahçe, ilk seti kazandı
Müsabakaya hızlı başlayan Fenerbahçe, skoru 9-3'e getirdi. File önünde savunmada iyi grafik çizen Eczacıbaşı, farkı 2 sayıya indirdi: 9-7. Mola dönüşünde tekrar üstünlüğü ele geçiren Fenerbahçe farkı 7 sayıya çıkardı: 14-7. Kalan bölümde farkı koruyan sarı-lacivertli ekip ilk seti 25-18 kazanmayı başardı.
Sarı-lacivertliler, durumu 2-0'a getirdi
İkinci set karşılıklı sayılarla başladı. Eda Erdem Dündar'ın blok sayılarıyla sarı-lacivertli ekip 10-7 öne geçti. Mola dönüşünde Fenerbahçe üst üste sayılarla farkı daha da yükseltti: 14-7. Mola dönüşünde Eczacıbaşı farkı 2 sayıya kadar indirmeyi başarsa da Fenerbahçe 25-22 kazanarak durumu 2-0'a getirdi.
Üçüncü sette de kazanan sarı-lacivertliler oldu
Üçüncü sete Eczacıbaşı daha iyi başlayan taraf oldu. Ancak Eda Erdem Dündar'ın blok sayıları skora eşitlik getirdi: 6-6. Eczacıbaşı'nda Gray ve Boskovic, Fenerbahçe'de ise Ana Cristina ve Melissa Vargas'ın karşılıklı sayılarıyla beraberlik devam etti: 10-10. Üçüncü set son bölüme dek eşitlikle devam etti. 25-25'lik eşitliğin ardından Cristina'nın smaç sayısıyla Fenerbahçe öne geçti. Boskovic'in vuruşunda top dışarı çıkarken sarı-lacivertliler seti 27-25, maçı da 3-0 kazanmayı başardı.
Fenerbahçe, Sultanlar Ligi'nde 7. kez şampiyonluğa ulaştı
Fenerbahçe, play-off final serisinde rakibine 3-2 üstünlük sağlayarak üst üste ikinci şampiyonluğuna ulaştı.
Sarı-lacivertli takım, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2014-2015, 2016-2017 ve 2022-2023 sezonlarının ardından yine zirveye çıkarak şampiyonluk kupasını müzesine götürdü.
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