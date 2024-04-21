Eczacıbaşı'nı yenen Fenerbahçe, Sultanlar Ligi şampiyonu oldu Fenerbahçe, Sultanlar Ligi final etabı 5. maçında Eczacıbaşı'NI3-0 mağlup ederek seriyi 3-2'ye önde tamamladı ve üst üste 2 kez şampiyon oldu.

AA & Ensonhaber

Voleybol Sultanlar Ligi'nde şampiyon belli oldu...

Final serisinin 5. ve son maçında Fenerbahçe ile Eczacıbaşı karşı karşıya geldi.

Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan mücadeleden 3-0 galip ayrılan Fenerbahçe şampiyonluğa ulaştı.

Fenerbahçe, ilk seti kazandı

Müsabakaya hızlı başlayan Fenerbahçe, skoru 9-3'e getirdi. File önünde savunmada iyi grafik çizen Eczacıbaşı, farkı 2 sayıya indirdi: 9-7. Mola dönüşünde tekrar üstünlüğü ele geçiren Fenerbahçe farkı 7 sayıya çıkardı: 14-7. Kalan bölümde farkı koruyan sarı-lacivertli ekip ilk seti 25-18 kazanmayı başardı.

Sarı-lacivertliler, durumu 2-0'a getirdi

İkinci set karşılıklı sayılarla başladı. Eda Erdem Dündar'ın blok sayılarıyla sarı-lacivertli ekip 10-7 öne geçti. Mola dönüşünde Fenerbahçe üst üste sayılarla farkı daha da yükseltti: 14-7. Mola dönüşünde Eczacıbaşı farkı 2 sayıya kadar indirmeyi başarsa da Fenerbahçe 25-22 kazanarak durumu 2-0'a getirdi.

Üçüncü sette de kazanan sarı-lacivertliler oldu

Üçüncü sete Eczacıbaşı daha iyi başlayan taraf oldu. Ancak Eda Erdem Dündar'ın blok sayıları skora eşitlik getirdi: 6-6. Eczacıbaşı'nda Gray ve Boskovic, Fenerbahçe'de ise Ana Cristina ve Melissa Vargas'ın karşılıklı sayılarıyla beraberlik devam etti: 10-10. Üçüncü set son bölüme dek eşitlikle devam etti. 25-25'lik eşitliğin ardından Cristina'nın smaç sayısıyla Fenerbahçe öne geçti. Boskovic'in vuruşunda top dışarı çıkarken sarı-lacivertliler seti 27-25, maçı da 3-0 kazanmayı başardı.

Fenerbahçe, Sultanlar Ligi'nde 7. kez şampiyonluğa ulaştı

Fenerbahçe, play-off final serisinde rakibine 3-2 üstünlük sağlayarak üst üste ikinci şampiyonluğuna ulaştı.

Sarı-lacivertli takım, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2014-2015, 2016-2017 ve 2022-2023 sezonlarının ardından yine zirveye çıkarak şampiyonluk kupasını müzesine götürdü.