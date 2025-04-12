Eczacıbaşı'nı yenen VakıfBank, finale çıktı

DHA

Sultanlar Ligi play-off 1-4 etabı ikinci maçında VakıfBank ile Eczacıbaşı karşı karşıya geldi.

Vakıfbank Spor Sarayı'nda oynanan müsabakada kazanan 3-1'lik skorla ev sahibi takım VakıfBank oldu.

VakıfBank, serinin ilk maçını da 3-1'lik skorla kazanmayı başarmıştı.

VAKIFBANK, FİNALE ÇIKTI

Karşılaşmanın ilk setini 20-25 kaybeden ev sahibi VakıfBank 2’nci sette toparlanarak bu seti 25-19 önde tamamladı ve maçta durumu 1-1’e getirmeyi başardı.

Büyük bir çekişmeye sahne olan 3’üncü sette de 26-24’lük skorla gülen taraf VakıfBank oldu.

4’üncü sete etkili başlayan VakıfBank başından sonuna kadar önde götürdüğü bu seti de 25-20 önde tamamlayarak eşleşmede durumu 2-0 yaptı ve finale yükselen ilk takım olmayı başardı.