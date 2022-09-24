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    Eda Erdem Dündar: Turnuva çok uzun, bu daha ilk maçtı

    A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı Eda Erdem Dündar, 3-2 kaybedilen Tayland maçının ardından konuştu.
    • 24.09.2022 - 17:39
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    Eda Erdem Dündar: Turnuva çok uzun, bu daha ilk maçtı

    Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda Tayland'a 3-2 kaybeden A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda kaptan Eda Erdem Dündar, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

    "Turnuva çok uzun, bu daha ilk maçtı"

    Eda Erdem Dündar, "Direnç göstermelerini bekliyorduk. Tayland çok sabırlı oynadı ve oynarken çok keyif aldılar. Biz bugün servis ritmimizi tutturamadık. Pasörleri inanılmaz varyasyonları oynatıyor. Blok yapmakta zorlandık. Maçın genelinde istekliydik ama Tayland, daha sakin ve daha akıllı oynayan taraftı. Turnuva çok uzun, bu daha ilk maçtı, tabii ki kazanmak isterdik ama başımızı dik tutacağız, turnuva uzun. Biz buraya başarmak için geldik. Şu anki yenilgi anlık üzülüyoruz ama bir sonraki maça konsantre olacağız. İnşallah daha iyi olacak" şeklinde konuştu.

    Eda Erdem Dündar: Turnuva çok uzun, bu daha ilk maçtı #1

    "Turnuvanın ilk maçları zor oluyor"

    2. sette 11 basit hata yapmaları sorulan tecrübeli isim, "Belki konsantrasyon kaybı olabilir. Oyunun içindeki o anki herhangi bir şey olabilir. Sporun içinde hatalar zaten var ama bu seviyede çok fazla hata yaparsanız, maçı kazanmanız zor oluyor. Biz de bugün bir örneğini yaşadık. Giovanni bize yaptığımız hataları anlatacak. Tabii ki üzgünüz, kazansaydık keşke ama yapacak bir şey yok, en azından puan aldık. Daha iyi olmak için mücadele edeceğiz. Turnuvanın ilk maçları zor oluyor. Seyirciler inanılmazdı. Herkese destekleri için çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

    Eda Erdem Dündar: Turnuva çok uzun, bu daha ilk maçtı #2


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