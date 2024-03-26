Eda Erdem Dündar, 'Uluslararası Cesur Kadınlar' ödülüne aday A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başarılı isimlerinden biri olan ve aynı zamanda Fenerbahçe'nin kaptanlığını yapan Eda Erdem Dündar, uluslararası alanda önemli bir adaylıkla gündeme geldi.

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A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yanı sıra Fenerbahçe'nin kaptanlığını yapan Eda Erdem Dündar, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın verdiği Uluslararası Cesur Kadınlar ödülüne aday gösterildi.

ABD İstanbul Başkonsolosu Julie A. Eadeh'in ev sahipliğinde ABD İstanbul Başkonsolosluğu Konukevi'nde gerçekleştirilen resepsiyona ABD Türkiye Büyükelçisi Jeffry L. Flake, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Fenerbahçe Kulübü Voleyboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Simla Türker Bayazıt, başarılı oyuncu Eda Erdem Dündar ve konuklar katıldı.

Büyükelçi Flake'den büyük övgü

Eda Erdem Dündar'a ödüle aday gösterildiği için bir plaket takdim edilirken, Jeffry L. Flake, kadınların güçlendirilmesi konusunda Eda Erdem Dündar'ın çok önemli bir figür olduğunu söyledi.

Başarılarını ve kadınların güçlendirilmesi konusunda yaptığı çalışmaları gördükten sonra Eda Erdem Dündar'ın bu ödülü hak ettiğini düşündüğünü belirten Jeffry L. Flake, "Aynı zamanda kendisi dünyanın en iyi voleybol takımının kaptanı. Böyle bir mevkide olmak kolay değil. Kaptan Eda Erdem, genç kadınlara zaman ayırıyor, onlara her şeyi başarabileceklerini gösteriyor. Bu ödül adına bizim açımızdan son derece doğal bir adaydı." ifadelerini kullandı.

"Unutamayacağım bir akşam oldu"

Resepsiyon için teşekkür eden Eda Erdem Dündar, çok önemli bir ödüle aday gösterildiğini belirterek gururlu olduğunu dile getirdi.

Böyle bir ödüle aday gösterilmenin çok değerli olduğunu da vurgulayan Eda Erdem Dündar, "Çok güçlü, önemli, başarılı kadınların arasında ismimin geçmesi çok önemli. Bu adaylık çok fazla sorumluluk da ekliyor omuzlarıma ama bunun bilincindeyim. Yeni jenerasyona en iyi şekilde rol model olmaya çalışıyoruz. Her zaman söylerim, biz çok farklı karakterlerden kurulu rengarenk bir takımız. Ama konu bir amaç olduğu zaman bir olabilen, biz olabilen bir takımız. Takım arkadaşlarımla beraber çok güzel işler başarıyoruz. Takım arkadaşlarımın da bu ödüle aday gösterilmemde çok büyük emeği var. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Hayatımda yine unutamayacağım bir akşam oldu diyebilirim." diye konuştu.

"Hayal edemediğim kariyer yaşıyorum"

Bugüne kadar yaşadıklarını hayal dahi etmediğini kaydeden Eda Erdem Dündar, şöyle devam etti: