Eda Erdem: Türk halkına çok teşekkür ederiz Milletler Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda kaptan Eda Erdem, şampiyonluğun ardından açıklamalarda bulundu.

2023 Milletler Ligi finalinde Çin'i 3-1 yenerek şampiyonluğa ulaşan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda kaptan Eda Erdem, maçın ardından duygularını paylaştı.

"Bu bir rüya"

Bir rüyada gibi hissettiğini söyleyen kaptan Eda şöyle konuştu:

Bu bir rüyaydı, inanamıyorum. 2005 yılından bu yana milli takım forması giyiyorum. Çok uzun bir maceraydı. Koçumuz Santarelli ile birlikte başarabileceğimize inandık. Takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Sonunda altın madalya aldık! Yıllardır bunu bekliyorduk.

"Melissa Vargas bizden biri"

Turnuvanın en değerli oyuncusu seçilen Melissa Vargas hakkında konuşan Eda, sözlerine şöyle devam etti:

Vargas sadece mükemmel bir oyuncu değil, aynı zamanda mükemmel bir insan. Bizden biri olduğunu ilk andan bu yana gösterdi. Türkiye'de şu an yaşananları hayal bile edemiyorum.

"Saat fark etmeksizin bizi destekliyorlar"

Türk halkının desteğine dikkat çeken Eda, "Cumhuriyetimizin 100. yılında böyle tarihi bir başarıyı elde ettiğimiz için çok mutluyuz. Saat fark etmeksizin bizi destekleyen Türk halkı... İyi ki varsınız. Sadece biz değil, tüm Türkiye olarak hep birlikte bu maçı kazandık ve şampiyon olduk." sözlerini sarf etti.

"Koçumuz bizi şampiyonluğa inandırdı"

Koç Daniele Santarelli'nin ilk günden beri takıma şampiyonluk inancını aşıladığını söyleyen kaptan, sözlerini şöyle tamamladı: