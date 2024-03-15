Efeler Ligi ve Sultanlar Ligi'nde play-off tarihleri belirlendi

AA
Voleybolda Efeler Ligi ve Sultanlar Ligi'nde play-off serilerinin tarihleri açıklandı.
Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre; Efeler Ligi play-off 1-4 serisinde 1. maç 2 Nisan, 2. maç 5 Nisan, muhtemel 3. maç 8 Nisan'da yapılacak.
Efeler Ligi play-off final serisi ise 1. maç 11 Nisan, 2. maç 14 Nisan, 3. maç 17 Nisan'da, muhtemel 4. maç 20 Nisan'da, muhtemel 5. maç ise 23 Nisan'da oynanacak.
Sultanlar Ligi play-off serisi
Sultanlar Ligi play-off 1-4 serisinde ise 1. maç 1 Nisan, 2. maç 4 Nisan, muhtemel 3. maç 6 Nisan'da yapılacak.
Sultanlar Ligi play-off final serisi ise 1. maç 9 Nisan, 2. maç 13 Nisan, 3. maç 15 Nisan, muhtemel 4. maç 18 Nisan, muhtemel 5. maç 21 Nisan'da oynanacak.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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