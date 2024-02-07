Efeler Ligi'nde Cizre Belediyespor kadrosunu güçlendirdi! Berkay Yavuz sürprizi... Cizre Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, smaçör Berkay Yavuz ile anlaştı.

AA

Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden RAMS Global Cizre Belediyespor, sezon başında Tokat Belediye Plevne takımının kadrosunda yer alan smaçör Berkay Yavuz'u transfer etti.

Berkay Yavuz açıklandı

Yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon Tokat Belediye Plevne takımında yer alan 23 yaşındaki Berkay Yavuz ile sezon sonuna kadar geçici transfer konusunda sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, "Renklerimize bağladığımız oyuncumuza 'hoş geldin' diyor, yeşil-kırmızı forma ile başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)