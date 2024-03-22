Efeler Ligi'nde küme düşen iki takımdan maça çıkmama kararı Efeler Ligi'nde oynanacak son hafta maçları öncesinde küme düşen Hatay Büyükşehir Belediyespor ve Bigadiç Belediyespor, maça çıkmayacaklarını bildirdikleri için hükmen mağlup sayıldı.

AA

Voleybol Efeler Ligi’nde "normal sezon" yarın oynanacak maçlarla sona erecek.

Ligde sezonun 26. haftasında yarın 5 karşılaşma yapılacak.

Hatay Büyükşehir Belediyespor-Spor Toto maçı ile Cizre Belediyespor-Bigadiç Belediyespor karşılaşması ise oynanmayacak.

Sıralamada son 2 basamakta yer alan ve küme düşmeleri kesinleşen Hatay temsilcisi ile Balıkesir ekibi, 26. hafta karşılaşmalarına çıkmayacaklarını Türkiye Voleybol Federasyonuna (TVF) bildirdi. TVF de iki takımı hükmen yenik saydı.

Ligde 26. hafta programı şöyle:

14.00 Ziraat Bankkart-Galatasaray (Ankara TVF Ziraat Bankkart)

14.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-TÜRŞAD (Bursa Cengiz Göllü)

14.00 Arkas Spor-Alanya Belediyespor (İzmir Atatürk)

14.00 Akkuş Belediyespor-Develi Belediyespor (Ordu Ünye)

17.00 Fenerbahçe-Halkbank (Burhan Felek Vestel Voleybol)

Statü

Lig etabı sonunda son 2 sırayı alan takımlar (13 ve 14'üncü) 1. Lig'e düşer.

Lig etabını birinci sırada bitiren takım CEV Şampiyonlar Ligi’ne son sıradan (CEV Kontenjanına göre) katılmaya hak kazanır.

Lig etabı sonunda 1'inci, 2'nci, 3'üncü ve 4'üncü olan takımlar play-off 1. etap maçları oynar. Play-off 1. etap maçları sonunda ligin 1'inci, 2'nci, 3'üncü ve 4'üncüsü belirlenir.

Lig etabını 5'inci, 6'ncı, 7'nci ve 8'inci sırada bitiren takımlar play-off 2. etap maçları oynar. Play-off 2. etap maçları sonunda ligin 5, 6, 7 ve 8'incisi belli olur.

Avrupa kupalarına katılım (Şampiyonlar Ligi, CEV Cup, Challenge Cup ve Balkan Kupası), play-off 1. ve 2. etap maçları sonucunda belirlenen sıralamaya göre yapılır.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)