Efeler Ligi'nde normal sezon tamamlandı

AA & Ensonhaber

Voleybol Efeler Ligi'nde 26. maçlarının oynanmasıyla normal sezon sona erdi.

Efeler Ligi'nin 2024-2025 sezonu statüsüne göre, lig etabını 63 puanla birinci sırada tamamlayan Ziraat Bankkart, CEV kontenjanına göre Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazandı.

Lig etabını ilk dört sırada tamamlayan takımlar play-off 1. etap maçlarında mücadele edecek. Bu etap sonunda ligin ilk dört sırası belirlenecek. Lig etabını 5, 6, 7 ve 8. sırada bitiren takımlar ise play-off 2. etap maçlarında karşı karşıya gelecek. Bu etap sonunda lig sıralaması belirlenecek.

Avrupa kupalarına katılım (Şampiyonlar Ligi, CEV Cup, Challenge Cup ve Balkan Kupası), play-off 1. ve 2. etap maçları sonucundaki sıralamaya göre belirlenecek.

13 TAKIMLA OYNANDI

Kayseri temsilcisi Develi Belediyespor, sezon öncesinde yaptığı açıklamayla Efeler Ligi'nde yer almayacağını duyurmuştu. Bu nedenle Efeler Ligi'nde 2024-2025 sezonu 13 takımla oynandı.

PLAY-OFF'A KALAN EKİPLER

Normal sezonun tamamlanmasının ardından puan cetvelinde ilk dört sırada yer alan Ziraat Bankkart, Galatasaray, Fenerbahçe ve Arkas Spor takımları play-off 1. etabında mücadele edecek.

Puan cetvelinde 5 ile 8. sıradaki Halkbank, Spor Toto, Alanya Belediyespor ve Altekma ise play-off 2. etabında yer alacak.

KÜME DÜŞEN TAKIMLAR

Puan tablosunun son iki sırasında yer alan TÜRŞAD ve Develi Belediyespor, Efeler Ligi'ne veda eden takımlar oldu.

PLAY-OFF 1. ETAP EŞLEŞMELERİ

Ziraat Bankkart-Arkas Spor

Galatasaray-Fenerbahçe

PLAY-OFF 2. ETAP EŞLEŞMELERİ

Halkbank-Alanya Belediyespor

Spor Toto-Altekma