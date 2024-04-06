Efeler Ligi'nde play-off final etabının maç programı belli oldu

Voleybol Efeler Ligi'nde Fenerbahçe ile Halkbank'ın karşı karşıya geleceği play-off final etabının maç programı belli oldu.
Yarı finalde Ziraat Bankkart'ı eleyen Fenerbahçe ile Galatasaray'ı saf dışı bırakan Halkbank, 2023-2024 sezonu şampiyon tamamlamak için karşılaşacak.
Final serisinde toplam 3 galibiyete ulaşacak takım, şampiyonluk kupasını müzesine götürecek.
Ligde play-off final serisinin maç programı şöyle:
11 Nisan Perşembe:
19.00 Halkbank-Fenerbahçe (TVF Ziraat Bankkart)
14 Nisan Pazar:
20.00 Fenerbahçe-Halkbank (Burhan Felek Vestel)
17 Nisan Çarşamba:
19.00 Halkbank-Fenerbahçe (TVF Ziraat Bankkart)
20 Nisan Cumartesi:
19.00 Fenerbahçe-Halkbank (Burhan Felek Vestel)-(Gerekirse)
23 Nisan Salı:
19.00 Halkbank-Fenerbahçe (TVF Ziraat Bankkart)-(Gerekirse)
Üçüncülük etabının da programı açıklandı
Efeler Ligi'nde Ziraat Bankkart ile Galatasaray'ın karşı karşıya geleceği üçüncülük etabının da maç programı belli oldu.
Bu seride 2 galibiyete ulaşacak takım, sezonu üçüncü sırada bitirecek.
Üçüncülük etabının maç programı şöyle:
12 Nisan Cuma:
14.00 Ziraat Bankkart-Galatasaray (TVF Ziraat Bankkart)
16 Nisan Salı:
18.00 Galatasaray-Ziraat Bankkart (Burhan Felek Vestel)
19 Nisan Cuma:
19.00 Ziraat Bankkart-Galatasaray (TVF Ziraat Bankkart)-(Gerekirse)Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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