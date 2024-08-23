Efeler Ligi’nin son şampiyonu Halkbank sezonu açtı Efeler Ligi'nin son şampiyonu olan Halkbank, Igor Kolakovic yönetiminde yeni sezona hazırlanıyor.

AA

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, 2024-2025 sezonunun hazırlıklarına başladı.

Başkent kulübünün açıklamasına göre, başantrenörlüğünü Igor Kolakovic'in yaptığı Efeler Ligi’nin son şampiyonu Halkbank, üç kulvarda mücadele edeceği yeni sezonu açtı.

SAHA ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Halkbanklı voleybolcular, iki gün süren sağlık kontrolleri sonrası kondisyon ve saha çalışmalarına start verdi.

HAZIRLIK MAÇLARI YAPILACAK

Milli takımlarda bulunan oyuncularının da katılımıyla rutin haftalık programını uygulamaya geçecek Halkbank, eylül ayından itibaren de hazırlık maçları yapacak.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)