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Efeler ve Sultanlar Ligi'nde ilk iki haftanın programı belli oldu

Efeler ve Sultanlar Ligi'nde ilk iki haftanın programı belli oldu Voleybolda 2024-2025 sezonu 5 Ekim'de başlıyor. Bu doğrultuda Efeler ve Sultanlar Ligi'nde ilk iki haftada oynanacak karşılaşmaların fikstürleri duyuruldu.