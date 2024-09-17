Efeler ve Sultanlar Ligi'nde ilk iki haftanın programı belli oldu
AA

Voleybolda Efeler ve Sultanlar liglerinin ilk iki hafta maçlarının programı açıklandı.

Türkiye Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Sultanlar Ligi'nde ilk karşılaşmalar, 5 Ekim Cumartesi günü oynanacak.

Efeler Ligi'nde ise sezon 6 Ekim Pazar günü başlayacak.

SULTANLAR LİGİ

1. hafta

5 Ekim Cumartesi:

13.00 Galatasaray-VakıfBank (Burhan Felek)

14.00 Keçiören Belediyesi-Sarıyer Belediyespor (TVF Ankara Ziraat Bankkart)

15.00 Nilüfer Belediyespor-Bahçelievler Belediyespor (Cengiz Göllü)

18.00 Kuzeyboru-Aydın Büyükşehir Belediyespor (Aksaray)

18.00 Eczacıbaşı-Aras Kargo (İBB Cebeci)

19.00 Beşiktaş-Zeren Spor (Akatlar)

19.00 Türk Hava Yolları-Fenerbahçe (Burhan Felek)

2. hafta

11 Ekim Cuma:

14.00 Sarıyer Belediyespor-Beşiktaş (Bahçeköy Orman Fakültesi)

18.00 Zeren Spor-Eczacıbaşı (TVF Ankara Ziraat Bankkart)

12 Ekim Cumartesi:

14.00 VakıfBank-Kuzeyboru (Vakıfbank Spor Sarayı)

15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Türk Hava Yolları (Mimar Sinan)

15.00 Fenerbahçe-Nilüfer Belediyespor Eker (Burhan Felek)

18.00 Bahçelievler Belediyespor-Keçiören Belediyesi (Hasan Doğan)

18.00 Aras Kargo-Galatasaray (Atatürk Voleybol Salonu)

EFELER LİGİ

1. hafta

6 Ekim Pazar:

14.00 Spor Toto-TÜRŞAD (TVF Ankara Ziraat Bankkart)

14.00 Cizre Belediyespor-Halkbank (Cizre 100. Yıl)

15.00 Altekma-Arkas Spor (Atatürk Voleybol Salonu)

16.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe (Cengiz Göllü)

16.00 Develi Belediyespor-İstanbul Gençlikspor (Develi Murat Kocatürk)

17.00 Ziraat Bankkart-Akkuş Belediyespor (TVF Ankara Ziraat Bankkart)

17.00 Galatasaray-Alanya Belediyespor (Burhan Felek)

2. hafta

12 Ekim Cumartesi:

15.00 Arkas Spor-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Atatürk Voleybol Salonu)

13 Ekim Pazar:

13.00 TÜRŞAD-Galatasaray (Adilcevaz)

13.00 Akkuş Belediyespor-Spor Toto (Ünye)

13.00 Fenerbahçe-Cizre Belediyespor (Burhan Felek Vestel)

14.00 Alanya Belediyespor-Altekma (Alanya 100. Yıl Recep Fazlıoğlu)

15.00 Halkbank-Develi Belediyespor (TVF Ankara Ziraat Bankkart)

19.00 İstanbul Gençlikspor-Ziraat Bankkart (Şehit Mustafa Özel)

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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Emre Çalışkan
Editör