En az saçı kadar renkli! Ebrar Karakurt'un esprili Instagram paylaşımları

En az saçı kadar renkli! Ebrar Karakurt'un esprili Instagram paylaşımları

Filenin Sultanlarından Ebrar Karakurt, başarısı ve pembe saçlarının yanı sıra Instagram'daki esprili paylaşımlarıyla da ilgi çekiyor. İşte Ebrar'ın 'Instagram böyle kullanılmalı' dedirten captionları.

Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda sergilediği performans ve renkli karakteriyle birçok ülkenin dikkatini çeken A Milli Voleybol Takımımızın pasör çaprazı Ebrar Karakurt, adından söz ettirmeye devam ediyor.

Hayalini gerçekleştirip İtalya'ya transfer olan Ebrar Karakurt, Avrupa Şampiyonası'nda da sahanın tozunu attırıyor.

Voleyboldaki başarısıyla adını neredeyse tüm dünyaya duyuran 21 yaşındaki milli voleybolcu, pembe renkli saçlarıyla da bambaşka bir ruhu yansıtıyor.

Başarısı ve renkli saçlarının yanı sıra esprili yanı ile de gönülleri fetheden Ebrar'ın Instagram paylaşımlarında kullandığı captionlar ise herkesin yüzünü güldürüyor. İşte Ebrar Karakurt'un birbirinden komik Instagram captionları...

EBRAR KARAKURT'UN ESPRİLİ CAPTİONLARI

17 Ocak 2000 tarihinde dünyaya gelen Ebrar Karabulut, 12 yaşından beri sporla ilgileniyor. Henüz 21 yaşında olan Karakurt'un, kulüp bazında bir Türkiye şampiyonluğu bir de dünya şampiyonluğu bulunuyor.

2018'den beri A Milli Voleybol Takımı'nda yer alan Karakurt, geçtiğimiz aylarda hayalini gerçekleştirip İtalya'ya transfer oldu.

Pembe saçlarıyla oldukça dikkat çeken Ebrar, Instagram'ı eğlenceli kullanışı ile hayranlarının yüzünü güldürmeye devam ediyor. Instagram hesabı da en az saçı kadar eğlenceli olan Karakurt, adeta ''Instagram böyle kullanılmalı!'' dedirtiyor.