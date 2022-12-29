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    En başarılı kadın sporcu Tijana Boskovic oldu

    Eczacıbaşı Dynavit kaptanı Tijana Boskovic, bir kez daha Sırbistan’ın ’En Başarılı Kadın Oyuncusu’ seçildi.
    • Haber Merkezi
    • 29.12.2022 - 12:53
    • Güncelleme : 29.12.2022 - 12:53
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    En başarılı kadın sporcu Tijana Boskovic oldu

    Sırbistan Olimpiyat Komitesi tarafından düzenlenen ve her yıl verilen ödüllerde Eczacıbaşı Dynavit’in kaptanı Tijana Boskovic, Sırbistan’ın takım sporlarında ’En Başarılı Kadın Sporcusu’ oldu.

    Üst üste iki FIVB Dünya Kadınlar Şampiyonası’nda da altın madalya kazanan Sırp pasör çaprazı, Belgrad’da Ulusal Meclis’te düzenlenen törenle bir kez daha onurlandırıldı.

    Ödül törenine görüntülü mesajla katılan Boskovic, kariyerine bir ödül daha eklemiş oldu.

    Finalde MVP seçilmişti

    Hollanda’da düzenlenen ve voleybolun en prestijli organizasyonlarından biri olan FIVB Dünya Kadınlar Şampiyonası finalinde Brezilya’yı 3-0 geçen Sırbistan’da Boskovic, MVP seçilmişti.

    Sultanlar Ligi’nde ise namağlup şekilde yoluna devam eden turuncu-beyazlıların kaptanı Tijana Boskovic, en skorer oyuncusu konumunda.

    Tijana Boskovic


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