Erkek Milli Voleybol Takımı, Çad'a set vermedi

- Erkek Milli Voleybol Takımı, 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda Çad'ı 3-0 yendi.
- İlk seti 25-18, ikinci seti 25-14 ve üçüncü seti 25-16 kazandı.
- Milli Takım, dördüncü maçında Bahreyn ile karşılaşacak.
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda Erkek Milli Voleybol Takımı, üçüncü maçında Çad ile karşı karşıya geldi.
Boulevard SEF Arena'da oynanan karşılaşmada ilk seti 25-18, ikinci seti 25-14 ve üçüncü seti de 25-16 alan milli takım, maçı da 3-0 kazandı.
RAKİP BAHREYN
A Milli Erkek Voleybol Takımı, 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda dördüncü mücadelesinde yarın saat 13.00'te Bahreyn ile karşılaşacak.