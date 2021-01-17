Euro
9.0118
0.49%
Dolar
7.4586
1.33%
Altın
437.78
0.06%
Borsa
1.524
-1.43%
Bitcoin
265.001
-3.12%
EXEN Coin
15.95
28.52%
1ºC
İstanbul
Çok bulutlu 1 C

    Erkek voleybol takımımız, Avrupa Şampiyonası'nda

    A Milli Erkek Voleybol Takımımız, Kuzey Makedonya'ya 3-1 yenilmesine rağmen, grubunu 1. sırada tamamlayarak şampiyonaya katılım hakkı elde etti.
    • Haber Merkezi
    • 17.01.2021 - 09:54
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Erkek voleybol takımımız, Avrupa Şampiyonası'nda

    A Milli Erkek Voleybol Takımımız, bu sene düzenlenecek olan şampiyonada mücadele etme hakkı kazandı.

    Milliler, 2021 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri C Grubu'ndaki dördüncü maçında Kuzey Makedonya'ya 3-1 mağlup olmasına rağmen grubu ilk sırada tamamlayarak, şampiyonaya katılma hakkı elde etti.

    4 ÜLKEDE DÜZENLENECEK

    Şampiyona, Polonya, Çekya, Estonya ve Finlandiya’da ortaklaşa düzenlenecek.

    Erkek voleybol takımımız, Avrupa Şampiyonası nda #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir