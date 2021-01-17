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Erkek voleybol takımımız, Avrupa Şampiyonası'nda
A Milli Erkek Voleybol Takımımız, Kuzey Makedonya'ya 3-1 yenilmesine rağmen, grubunu 1. sırada tamamlayarak şampiyonaya katılım hakkı elde etti.
- Haber Merkezi
- 17.01.2021 - 09:54
A Milli Erkek Voleybol Takımımız, bu sene düzenlenecek olan şampiyonada mücadele etme hakkı kazandı.
Milliler, 2021 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri C Grubu'ndaki dördüncü maçında Kuzey Makedonya'ya 3-1 mağlup olmasına rağmen grubu ilk sırada tamamlayarak, şampiyonaya katılma hakkı elde etti.
4 ÜLKEDE DÜZENLENECEK
Şampiyona, Polonya, Çekya, Estonya ve Finlandiya’da ortaklaşa düzenlenecek.