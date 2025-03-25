Erkekler Kupa Voley finalinde Halkbank ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.
Rize'deki Yenişehir Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-0'lık skorla Fenerbahçe oldu.
Fenerbahçe, mücadelenin ardından düzenlenen törenle kupa kaldırdı.
Kupa Voley’i şampiyon olarak tamamlayan Fenerbahçe kupasını Spor Genel Müdürü Veli Ozan Çakır ve AXA Sigorta CEO'su Yavuz Ölken takdim etti.
5. KEZ ŞAMPİYONLUĞA ULAŞTI
Kupanın sarı-lacivertli oyuncuların ellerinde yükselmesinin ardından büyük sevinç yaşanırken, takım şampiyonluğu taraftarlarla paylaştı.
Kupa Voley'i 5. kez kazanan Fenerbahçe, bu sonuçla önümüzdeki sezon Türkiye'yi CEV Kupası'nda temsil etme hakkı kazandı.
89 DAKİKA SÜREN FİNALİ FENERBAHÇE KAZANDI
Halkbank: Yunus Emre Tayaz, Maa, Kooy, Sercan Yüksel Bidak, Lagumdzija, Hidalgo (Volkan Döne, İzzet Ünver, Sotola, Ekrem Caner Çiçekoğlu)
Fenerbahçe: Ngapeth, Hakkı Çapkınoğlu, Kaan Gürbüz, Yiğit Gülmezoğlu, Jendryk, Drzyzga (Caner Dengin, Baturalp Burak Güngör, Caner Pekşen, Luburic)
Setler: 19-25, 23-25, 17-25
Süre: 89 dakika (28, 34, 27)
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