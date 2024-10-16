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İHA

2024 Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nda Eczacıbaşı'nı 25-23, 22-25, 25-17 ve 25-18 setlerle 3-1 yenen Fenerbahçe şampiyon oldu.

Sarı-lacivertliler, organizasyonda 5'inci kez mutlu sona ulaştı.

Geçen sezonun Sultanlar Ligi şampiyonu Fenerbahçe ile 2024 AXA Sigorta Kupa Voley finalisti Eczacıbaşı, TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda karşı karşıya geldi.

İLK SET

Karşılaşmanın ilk seti çekişmeli bir oyuna sahne oldu. İlk sette Aslı Kalaç ve Melissa Vargas ile etkili olan sarı-lacivertliler üstün bir oyun ortaya koydu. Eczacıbaşı'nda Tijana Boskovic'in 10 sayısına rağmen Fenerbahçe birinci seti 25-23 önde bitirdi ve 1-0 öne geçti.

İKİNCİ SET

İkinci sette Eczacıbaşı, oyun üstünlüğünü set boyu korumayı başardı. Tijana Boskovic'in liderliğinde seti 25-22 kazanan turuncu-beyazlılar, karşılaşmada durumu 1-1'e getirdi.

ÜÇÜNCÜ SET

Üçüncü set dengeli bir oyunla başladı. Bu sette Vasileva ve Vargas'ın oyuna ağırlığını koymasıyla üstünlüğü eline alan Fenerbahçe, üçüncü seti 25-17 önde bitirdi ve skoru 2-1 yaptı.

DÖRDÜNCÜ SET

Dördüncü sete de Fenerbahçe iyi başladı. Sarı-lacivertliler, setin başında skoru 7-3 getirirken Eczacıbaşı, mola aldı.

Molanın ardından sarı-lacivertliler bir ara farkı 5 sayıya çıkardı: 8-3. Hande Baladın'ın oyuna ağırlığını koymasıyla 8-3'lük seri yakalayan turuncu-beyazlılar, maça dengeyi (11-11) getirdi ve Fenerbahçe'ye mola aldırdı.

Molanın ardından Vargas ile oyunda üstünlüğünü yeniden ele alan Fenerbahçe, seti 25-18 maçı da 3-1 kazarak şampiyon oldu.

KUPA 5'İNCİ KEZ FENERBAHÇE'NİN

Daha önce 2009, 2010, 2015 ve 2022'de şampiyonluğu elde eden sarı-lacivertliler, 2 yıl aranın ardından yeniden kupaya uzandı.

Toplamda 5'inci kez kupayı kazanan sarı-lacivertliler, elde edilen zaferle organizasyonda 5'er kez ile en çok şampiyonluğa ulaşan 3 ekipten biri oldu. 2009'dan bu yana gerçekleştirilen ve bu yıl 14'üncüsü düzenlenen organizasyonda Eczacıbaşı, VakıfBank ve Fenerbahçe'nin 5'er şampiyonluğu bulunuyor.

EN DEĞERLİ OYUNCU ÖDÜLÜ MELISSA VARGAS'IN

2024 Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nda Eczacıbaşı'nı 3-1 yenen Fenerbahçe şampiyon olurken maçta "En Değerli Oyuncu" sarı-lacivertli takımın milli voleybolcusu Melissa Vargas seçildi.

Etkili oyunuyla kupanın kazanılmasında başrol oynayan Vargas, ödülünü Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'dan aldı.

ŞAMPİYON FENERBAHÇE KUPASINA KAVUŞTU

2024 Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nda Eczacıbaşı'nı 3-1 yenen Fenerbahçe, düzenlenen kupa töreniyle kupasını aldı.

Sarı-lacivertli oyuncular, şampiyonluk kupasını AXA Türkiye Hayat ve Emeklilik Başkanı ve İcra Kurulu Üyesi Olgun Küntay ve Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'ın elinden aldı.

Fenerbahçe'de tüm takım şampiyonluk kupasının genç oyuncu Liza Safronova'nın elinde havaya kalkmasının ardından büyük sevinç yaşadı.