Fenerbahçe, Aras Kargo deplasmanında galip geldi
AA & Ensonhaber

Sultanlar Ligi'nin 21. hafta mücadelesinde Aras Kargo ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Atatürk Voleybol Salonu Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakada kazanan 3-0'lık skorla konuk takım Fenerbahçe oldu.

FENERBAHÇE, SET VERMEDİ

Aras Kargo: Gizem Mısra Aşçı, Perez, Merve Atlıer, Klimets, Olaya, Büşra Güneş (Simay Kurt, Sude Taşbaş, Elisa Tuana Köse, Selen Köse, Elif Kapar)

Fenerbahçe: Ana Christina, Vuchkova, Melissa Vargas, Meliha Diken, Eda Erdem Dündar, Drca (Özlem Güven, Safronova, Gizem Örge, Vasileva, Fedorovtseva)

Setler: 21-25, 23-25, 22-25

Süre: 76 dakika (23, 28, 25)

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Emre Çalışkan
Editor