Fenerbahçe, Aras Kargo deplasmanında galip geldi

AA & Ensonhaber
Sultanlar Ligi'nin 21. hafta mücadelesinde Aras Kargo ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.
Atatürk Voleybol Salonu Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakada kazanan 3-0'lık skorla konuk takım Fenerbahçe oldu.
FENERBAHÇE, SET VERMEDİ
Aras Kargo: Gizem Mısra Aşçı, Perez, Merve Atlıer, Klimets, Olaya, Büşra Güneş (Simay Kurt, Sude Taşbaş, Elisa Tuana Köse, Selen Köse, Elif Kapar)
Fenerbahçe: Ana Christina, Vuchkova, Melissa Vargas, Meliha Diken, Eda Erdem Dündar, Drca (Özlem Güven, Safronova, Gizem Örge, Vasileva, Fedorovtseva)
Setler: 21-25, 23-25, 22-25
Süre: 76 dakika (23, 28, 25)
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