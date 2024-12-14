Fenerbahçe, Arkas Spor'u mağlup etti
Haber Merkezi

Efeler Ligi'nin 13. hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile Arkas Spor karşı karşıya geldi.

Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-2'lik skorla ev sahibi takım Fenerbahçe oldu.

MAÇ 127 DAKİKA SÜRDÜ

Fenerbahçe: Yiğit Gülmezoğlu, Çağatay Durmaz, Luburic, Salehi, Samet Baltacı, Drzyzga (Baturalp Burak Güngör, Caner Dengin, Karyagin, Kaan Gürbüz, Mert Cuci, Yasin Aydın, Caner Pekşen)

Arkas Spor: Carisio, Burutay Subaşı, Burakhan Tosun, Grozer, Gökçen Yüksel, Ertuğrul Metin (Zenger, Onur Topbaşlı, Melih Sıratça, Can Koç)

Setler: 25-22, 22-25, 21-25, 25-14, 15-11

Süre: 127 dakika (28, 31, 29, 22, 17)

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Emre Çalışkan
Editor