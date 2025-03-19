Fenerbahçe, Aydın Büyükşehir Belediyespor karşısında sürprize izin vermedi

AA & Ensonhaber
Sultanlar Ligi'nin 26. ve son haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.
Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-0'lık skorla konuk takım Fenerbahçe oldu.
FENERBAHÇE, SET VERMEDİ
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Fatma Şekerci, Buse Özden, Stojiljkovic, Leyva, Zeynep Sude Demirel, Rasinska (Gizem Çerağ Düzeltir, Defne Başyolcu, Cansu Aydınoğulları, Johnson)
Fenerbahçe: Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Melissa Vargas, Ana Cristina, Eda Erdem, Drca (Gizem Örge, Meliha Diken)
Setler: 18-25, 20-25, 23-25
Süre: 73 dakika (22, 25, 26)
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