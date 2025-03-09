Fenerbahçe, Bahçelievler Belediyespor karşısında zorlanmadı

AA & Ensonhaber
Sultanlar Ligi'nin 24. hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile Bahçelievler Belediyespor karşı karşıya geldi.
Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-0'lık skorla ev sahibi takım Fenerbahçe oldu.
FENERBAHÇE, SET VERMEDİ
Fenerbahçe: Eda Erdem Dündar, Drca, Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Stysiak, Meliha Diken (Gizem Örge)
Bahçelievler Belediyespor: Czyrinianska, Ceren Domaç, Inneh, Baird, Özgenur Çetiner, Buse Ünal (Merve İzbilir, Semanur Doluca, Simay Gazi, Cansın Surgun)
Setler: 25-18, 25-20, 25-17
Süre: 74 dakika (24, 27, 23)
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