Fenerbahçe'nin yeni başantrenörü Marcello Abbondanza oldu

DHA
Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nın başantrenörlük görevine, daha önce de takımı çalıştıran Marcello Abbondanza getirildi.
Sarı-lacivertli kulüp resmi sitesinden yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımımızda Başantrenörlük görevine, 2013/2014-2016/2017 sezonlarında müzemize; 1 CEV CUP Şampiyonluğu Kupası, 2 Türkiye Ligi Kupası, 2 Türkiye Kupası ve 1 Türkiye Süper Kupası kazandıran İtalyan Başantrenör Marcello Abbondanza getirilmiştir.
FENOGLIO İLE YOLLAR AYRILMIŞTI
Fenerbahçe, Galatasaray maçında aldığı 3-2'lik mağlubiyetin ardından başantrenör Marco Fenoglio, yardımcı antrenör Stefano Micoli ve kondisyoner Maurizio Negro ile yollarını ayırmıştı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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