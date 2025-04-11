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Fenerbahçe'nin yeni başantrenörü Marcello Abbondanza oldu

Fenerbahçe'nin yeni başantrenörü Marcello Abbondanza oldu Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, yollarını ayırdığı Başantrenör Marco Fenoglio'nun yerine takımda 2013-2014 ile 2016-2017 sezonları arasında görev yapan İtalyan Başantrenör Marcello Abbondanza'nın getirildiğini açıkladı.